​Католические священники призвали объявить Папу Франциска еретиком

Девятнадцать католических священников и ученых призвали епископов объявить Папу римского Франциска еретиком, сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки".

Самый видный представитель группы – отец Эйдан Николс, 70-летний британский священник из ордена доминиканцев, автор многочисленных книг и один из самых уважаемых теологов в англоязычном мире. Остальные участники инициативы не столь известны.

"Мы сделали это в качестве крайней меры, чтобы отреагировать на накапливающийся ущерб, который причиняют слова и действия папы Франциска на протяжении нескольких лет, что стало причиной одного из самых серьезных кризисов в истории Католической церкви", – говорится в письме священников и ученых.

В письме утверждается, что папа Франциск слишком сильно смягчил позицию церкви по ряду вопросов. Авторы считают, что он "недостаточно резко осуждает аборты и слишком терпимо относится к геям, протестантам и мусульманам".

Авторы призывают епископов "в срочном порядке заняться проблемой публичной приверженности папы Франциска еретичеству" и призвать его "отречься от высказанных им еретических идей".

Официальный представитель Ватикана никак не прокомментировал письмо, содержащее десятки сносок, цитат из Библии, высказываний предыдущих понтификов и отдельную библиографию. Авторы письма призывают общественность подписать онлайн-петицию.