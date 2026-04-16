    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    В результате ночного удара России по Украине разрушения зафиксированы в 14 точках в столице Киеве.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщила представитель Киевской городской военной администрации Катерина Коп.

    Она сообщила, что среди погибших есть и ребенок.

    "Известно, что в результате атаки ранены 60 человек. Из них 30 госпитализированы в медицинские учреждения столицы. 25 оказана амбулаторная помощь. Части пострадавших помощь оказана на месте. Противник намеренно целился в гражданскую инфраструктуру, также среди пострадавших - работники скорой медицинской помощи и сотрудники Национальной полиции, прибывшие на место происшествия", - сказала она.

    По ее словам, наибольшие разрушения зафиксированы в Подольском и Оболонском районах Киева.

    "В общей сложности разрушены 17 многоквартирных жилых домов, а также повреждены 10 частных домов. Жители всех этих домов остались без жилья, на месте созданы гуманитарные штабы", - сказала Коп.

    Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полковник Александр Хорунжий сообщил Report, что прошлой ночью в результате ударов России больше всего пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

    "У нас есть данные о 16 погибших. В четырех областях ранены более 110 человек. Больше всего раненых - в Киевской и Одесской областях", - отметил он.

    Хорунжий сообщил, что все пожары, возникшие в результате взрывов, потушены.

    "Однако аварийно-спасательные работы продолжаются. Мы не исключаем, что, возможно, еще кого-то найдем под завалами. Пока мы не проверим все обрушения, все территории, мы не можем об этом говорить. К ликвидации последствий привлечены более 700 спасателей и более 130 единиц специальной техники ГСЧС", - отметил он.

    Представитель ГСЧС сообщил, что российская сторона применяет тактику двойных ударов, то есть после того, как на место первой атаки прибывают врачи и спасатели, по этому же месту наносится повторный удар.

    "В частности, сегодня в одном из мест нанесения ударов пострадали врачи скорой медицинской помощи, а также полицейские", - добавил он.

