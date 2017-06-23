Катару передали список требований четырёх арабских стран

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Кувейт предоставил Катару перечень требований четырёх арабских стран.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

От Катара требуют выполнить эти требования для восстановления разорванных дипломатических отношений.

При этом СМИ не уточняет, какие именно претензии содержатся в документе.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.