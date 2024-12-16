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Катарская делегация находится в Сирии для открытия посольства в Дамаске

Катарская делегация находится в Сирии для открытия посольства в Дамаске Делегация катарских дипломатов находится в Сирии.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 10:06
Катарская делегация находится в Сирии для открытия посольства в Дамаске

Делегация катарских дипломатов находится в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает катарское агентство QNA со ссылкой на заявление официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

"Катарская делегация дипломатов прибыла в Дамаск, чтобы завершить необходимые приготовления к открытию посольства государства Катар в Сирийской Арабской Республике... Государство Катар полностью поддерживает братский сирийский народ в достижении им мира, безопасности, развития и процветания после успеха революции", - говорится в сообщении агентства.

Будет обсужден и вопрос увеличения объемов поставок гумпомощи в Сирию.

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Версия на азербайджанском языке Qətər Suriyada səfirliyini açır
Версия на английском языке Qatari delegation visiting Syria to open embassy in Damascus

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