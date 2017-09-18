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    Катар закупит 24 "Еврофайтера"

    Катар подписал с Великобританией соглашение о поставке 24 военных самолетов Eurofighter Typhoon

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/  Катар подписал с Великобританией соглашение о поставке 24 военных самолетов Eurofighter Typhoon. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, стоимость сделки оценивается в несколько миллиардов долларов.

    Соглашение имеет принципиальное значение для производителя "Еврофайтеров" - корпорации BAE Systems. Как признал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, согласование контракта шло несколько лет.

    Катар, подвергшийся бойкоту Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, вкладывает миллиарды в закупку новых вооружений. В июне нынешнего года было заключено соглашение о поставке эмирату 72 самолетов F15. Стоимость сделки – 12 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, что, если BAE Systems не удастся выйти на новые рынки, производство Eurofighter Typhoon будет прекращено в 2019 году. Тогда США остались бы единственным государством NATO, производящим боевые самолеты.

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