Катар закупит 24 "Еврофайтера"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Катар подписал с Великобританией соглашение о поставке 24 военных самолетов Eurofighter Typhoon. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, стоимость сделки оценивается в несколько миллиардов долларов.

Соглашение имеет принципиальное значение для производителя "Еврофайтеров" - корпорации BAE Systems. Как признал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, согласование контракта шло несколько лет.

Катар, подвергшийся бойкоту Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, вкладывает миллиарды в закупку новых вооружений. В июне нынешнего года было заключено соглашение о поставке эмирату 72 самолетов F15. Стоимость сделки – 12 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что, если BAE Systems не удастся выйти на новые рынки, производство Eurofighter Typhoon будет прекращено в 2019 году. Тогда США остались бы единственным государством NATO, производящим боевые самолеты.