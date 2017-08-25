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    Катар закрыл посольство Чада в Дохе и высылает его дипломатов

    Ответные меры были приняты спустя сутки после соответствующего решения Чада

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В МИД Катара сообщили о приостановке работы посольства Чада в Дохе и поручили его сотрудникам покинуть страну в течении 72 часов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Sabah, ответные меры по закрытию посольства были приняты спустя сутки после соответствующего решения Чада о закрытии посольства Катара.

    Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что кампания арабских стран против Катара была спланирована заранее.

    Дипломатический скандал начался утром 5 июня. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

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