Катар заключил с США соглашение о покупке истребителей F-15 на $12 млрд

Баку. 15июня. REPORT.AZ/ Катар заключил с США сделку по покупке 36 американских истребителей F-15 на сумму около $12 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона.

Соглашение было подписано, несмотря на недавнюю критику президента США Дональда Трампа в адрес эмирата. Американский лидер заявлял, что Катар занимается финансированием терроризма на «очень высоком уровне».

По данным агентства, встреча главы минобороны США Джеймса Мэттиса с министром обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей для заключения сделки прошла 14 июня.