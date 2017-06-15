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    Катар заключил с США соглашение о покупке истребителей F-15 на $12 млрд

    Соглашение было подписано, несмотря на критику президента США в адрес эмирата

    Баку. 15июня. REPORT.AZ/ Катар заключил с США сделку по покупке 36 американских истребителей F-15 на сумму около $12 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона.

    Соглашение было подписано, несмотря на недавнюю критику президента США Дональда Трампа в адрес эмирата. Американский лидер заявлял, что Катар занимается финансированием терроризма на «очень высоком уровне».

    По данным агентства, встреча главы минобороны США Джеймса Мэттиса с министром обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей для заключения сделки прошла 14 июня.

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