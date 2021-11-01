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Катар выступит посредником в разрешении кризиса между Бейрутом и Эр-Риядом

Катар выступит посредником в разрешении кризиса между Бейрутом и Эр-Риядом Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направит вице-премьера и министра иностранных дел шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в Бейрут для урегулирования кризиса между Ливаном и Саудовской Аравией, а также рядом других арабских государств Персид
Другие страны
1 ноября 2021 г. 20:55
Катар выступит посредником в разрешении кризиса между Бейрутом и Эр-Риядом

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направит вице-премьера и министра иностранных дел шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в Бейрут для урегулирования кризиса между Ливаном и Саудовской Аравией, а также рядом других арабских государств Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня в своем заявлении пресс-служба ливанского правительства.

"Шейх обсудит с руководством Ливана пути улаживания возникшего кризиса между Ливаном и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - говорится в заявлении пресс-службы.

В документе отмечается, что такое решение катарский эмир принял после переговоров с премьер-министром республики Наджибом Микати в Глазго на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

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