Катар выступил посредником между США и Венесуэлой по обмену заключенными

Катар выступил в качестве посредника между США и Венесуэлой в сделке по обмену заключенными.

Катар выступил в качестве посредника между США и Венесуэлой в сделке по обмену заключенными.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Катара в социальной сети "Х".

"Катар объявил об успехе своей посреднической роли между США и Венесуэлой по обмену рядом заключенных", - говорится в заявлении.

Как заявил катарскому агентству QNA государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи, Каракас освободил 10 американских заключенных в обмен на освобождение Вашингтоном содержащегося в США гражданина Венесуэлы.