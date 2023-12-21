О нас

Катар выступил посредником между США и Венесуэлой по обмену заключенными

Катар выступил посредником между США и Венесуэлой по обмену заключенными Катар выступил в качестве посредника между США и Венесуэлой в сделке по обмену заключенными.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 09:39
Катар выступил посредником между США и Венесуэлой по обмену заключенными

Катар выступил в качестве посредника между США и Венесуэлой в сделке по обмену заключенными.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Катара в социальной сети "Х".

"Катар объявил об успехе своей посреднической роли между США и Венесуэлой по обмену рядом заключенных", - говорится в заявлении.

Как заявил катарскому агентству QNA государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи, Каракас освободил 10 американских заключенных в обмен на освобождение Вашингтоном содержащегося в США гражданина Венесуэлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qətər ABŞ və Venesuela arasında məhbus mübadiləsində vasitəçilik edib
Версия на английском языке Qatar's successful mediation leads to US, Venezuela prisoner exchange

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi