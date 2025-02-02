Катар выступает против предложения Трампа о переселении палестинцев из Газы

Катар не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа о переселении оставшихся без жилья палестинцев из сектора Газа в арабские страны и готов мобилизовать усилия, чтобы поддержать население анклава.
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"Что касается принудительного перемещения и депортации палестинцев, мы решительно выступаем против этого. Эта позиция была выражена вчера на встрече в Каире. Для нас очевидно, что это невозможно", - сказал он, комментируя предложение Трампа о возможности переселять палестинцев, оставшихся без жилья в результате конфликта, из сектора Газа в арабские страны.
"Мы взаимодействуем с администрацией президента Трампа. Мы выразили нашу готовность мобилизовать усилия, чтобы поддержать население сектора Газа и облегчить нахождение палестинцев там", - продолжил премьер Катара.
Напомним, что 25 января Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа.