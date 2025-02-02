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Катар выступает против предложения Трампа о переселении палестинцев из Газы

Катар выступает против предложения Трампа о переселении палестинцев из Газы Катар не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа о переселении оставшихся без жилья палестинцев из сектора Газа в арабские страны и готов мобилизовать усилия, чтобы поддержать население анклава.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 17:52
Катар выступает против предложения Трампа о переселении палестинцев из Газы

Катар не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа о переселении оставшихся без жилья палестинцев из сектора Газа в арабские страны и готов мобилизовать усилия, чтобы поддержать население анклава.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на пресс-конференции в Дохе по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Что касается принудительного перемещения и депортации палестинцев, мы решительно выступаем против этого. Эта позиция была выражена вчера на встрече в Каире. Для нас очевидно, что это невозможно", - сказал он, комментируя предложение Трампа о возможности переселять палестинцев, оставшихся без жилья в результате конфликта, из сектора Газа в арабские страны.

"Мы взаимодействуем с администрацией президента Трампа. Мы выразили нашу готовность мобилизовать усилия, чтобы поддержать население сектора Газа и облегчить нахождение палестинцев там", - продолжил премьер Катара.

Напомним, что 25 января Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа.

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Версия на азербайджанском языке Qətər Trampın fələstinlilərin Qəzzaya köçürülməsi təklifinə qarşı çıxıb

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