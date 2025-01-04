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Катар выразил поддержку Сирии по всем направлениям

Катар выразил поддержку Сирии по всем направлениям Государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулайфи и министр иностранных дел в новой сирийской администрации Асаад Хасан аш-Шибани обсудили по телефону ситуацию в республике.
Другие страны
4 января 2025 г. 22:38
Катар выразил поддержку Сирии по всем направлениям

Государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулайфи и министр иностранных дел в новой сирийской администрации Асаад Хасан аш-Шибани обсудили по телефону ситуацию в республике.

Как передает Report, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство эмирата.

Согласно информации, в ходе разговора аль-Хулайфи также заверил аш-Шибани в постоянной поддержке Катаром Сирии во всех областях, особенно в гуманитарной сфере. Со своей стороны глава МИД переходного правительства Сирии выразил благодарность за твердую позицию Дохи в отношении сирийского народа.

Отметим, что 3 января аш-Шибани заявил о планах в ближайшие дни совершить визиты в Катар, ОАЭ и Иорданию. Новая сирийская администрация надеется, что эта поездка внесет вклад в поддержание стабильности и безопасности, а также в экономическое восстановление страны.

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