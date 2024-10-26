Катар выразил обеспокоенность возможными последствиями ударов Израиля по Ирану

Власти Катара осудили удары Израиля по Ирану и выразили обеспокоенность возможными последствиями этой атаки.

Власти Катара осудили удары Израиля по Ирану и выразили обеспокоенность возможными последствиями этой атаки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в соцсети X.

"Государство Катар решительно осуждает и отвергает нападение Израиля на Исламскую Республику Иран и считает это вопиющим нарушением суверенитета Ирана и явным нарушением норм международного права", - указывается в заявлении.

Руководство Катара также выразило обеспокоенность по поводу "серьезных последствий, которые могут возникнуть в результате этой эскалации", и призвало все стороны проявлять сдержанность.