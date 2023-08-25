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Катар выразил надежду на переговоры США и Ирана о восстановлении ядерной сделки

Катар выразил надежду на переговоры США и Ирана о восстановлении ядерной сделки Доха рассчитывает, что достигнутое при посредничестве катарских властей соглашение об обмене заключенными позволит США и Ирану возобновить переговоры о восстановлении ядерной сделки.
Другие страны
25 августа 2023 г. 16:13
Катар выразил надежду на переговоры США и Ирана о восстановлении ядерной сделки

Доха рассчитывает, что достигнутое при посредничестве катарских властей соглашение об обмене заключенными позволит США и Ирану возобновить переговоры о восстановлении ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы стали ключевым посредником между Ираном и США в соглашении об обмене заключенными, которое, как мы надеемся, приведет к более широкому диалогу по ядерной сделке", - сказал он.

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Версия на английском языке Qatar hopes for US-Iran talks to restore nuclear deal

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