Катар выделит Украине 100 млн долларов на гуманитарные цели

Катар выделит Украине 100 млн долларов в рамках поддержки гуманитарных проектов.

Катар выделит Украине 100 млн долларов в рамках поддержки гуманитарных проектов.

Как передает Report , об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Катар выделяет Украине 100 млн долларов на гуманитарную поддержку", - написал он в Telegram-канале. Глава правительства добавил, что деньги пойдут на сферы здравоохранения и образования, а также разминирование.

Шмыгаль добавил, что стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой и технической областях.

Отметим, что глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани находится с визитом в Киеве. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продолжения функционирования зерновой сделки.