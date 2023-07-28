Катар выделит Украине 100 млн долларов на гуманитарные цели

Катар выделит Украине 100 млн долларов в рамках поддержки гуманитарных проектов.
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"Катар выделяет Украине 100 млн долларов на гуманитарную поддержку", - написал он в Telegram-канале. Глава правительства добавил, что деньги пойдут на сферы здравоохранения и образования, а также разминирование.
Шмыгаль добавил, что стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой и технической областях.
Отметим, что глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани находится с визитом в Киеве. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продолжения функционирования зерновой сделки.