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Катар выделит Украине 100 млн долларов на гуманитарные цели

Катар выделит Украине 100 млн долларов на гуманитарные цели Катар выделит Украине 100 млн долларов в рамках поддержки гуманитарных проектов.
Другие страны
28 июля 2023 г. 20:30
Катар выделит Украине 100 млн долларов на гуманитарные цели

Катар выделит Украине 100 млн долларов в рамках поддержки гуманитарных проектов.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Катар выделяет Украине 100 млн долларов на гуманитарную поддержку", - написал он в Telegram-канале. Глава правительства добавил, что деньги пойдут на сферы здравоохранения и образования, а также разминирование.

Шмыгаль добавил, что стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой и технической областях.

Отметим, что глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани находится с визитом в Киеве. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продолжения функционирования зерновой сделки.

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Версия на английском языке Qatar to provide Ukraine with $100 million in humanitarian aid
Версия на азербайджанском языке Qətər Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

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