Катар выделит $4,5 млн для помощи жителям Газы

Катарское общество Красного Полумесяца и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подписали соглашение, согласно которому Катарский фонд развития выделит $4,5 млн для помощи жителям сектора Газа, оказавшим

Катарское общество Красного Полумесяца и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подписали соглашение, согласно которому Катарский фонд развития выделит $4,5 млн для помощи жителям сектора Газа, оказавшимся в затруднительном положении на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report , об этом сообщило Катарское информационное агентство.

Согласно информации, выделенные средства предназначены для поддержки 4,4 тыс. палестинских рабочих из сектора Газа, а также жителей анклава, которые приехали на Западный берег Иордана за медицинской помощью до обострения конфликта и не могут вернуться в свои дома.

"Денежная помощь станет жизненно важной поддержкой для перемещенных лиц, которые не могут вернуться в сектор Газа с момента начала израильской агрессии в октябре прошлого года", - говорится в заявлении, распространенном агентством.

"Тысячи палестинских беженцев из Газы остаются запертыми на Западном берегу, где они застряли в этой кризисной ситуации, отрезанные от своих близких и средств к существованию", - приводит информагентство слова генерального комиссара БАПОР Филиппа Лазарини.