Катар выделил $2 млн на финансирование "Белых касок"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Власти Катара выделили $2 млн на поддержку деятельности организации «Белые каски».

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Фонде развития Катара.

Как отмечается, финансирование организации было поручено эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

«Исполняя указания эмира Катара по поддержке сирийского народа, фонд развития Катара выделил помощь сирийской неправительственной добровольческой организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») в размере $2 миллионов», — заявили в фонде.

Соответствующее соглашение подписали заместитель гендиректора фонда Мисфар аль-Шехвани и глава «Белых касок» Раид ас-Салех.