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Катар впервые за шесть лет назначил посла в ОАЭ

Катар впервые за шесть лет назначил посла в ОАЭ Эмир Катара назначил Султана бен Сальмина аль-Мансури новым послом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Другие страны
23 июля 2023 г. 21:49
Катар впервые за шесть лет назначил посла в ОАЭ

Эмир Катара назначил Султана бен Сальмина аль-Мансури новым послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте канцелярии эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

"Назначить Султана бен Сальмина аль-Мансури чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ", - говорится в документе. Указ вступает в силу с момента его опубликования. Власти Катара приняли решение о назначении посла в ОАЭ впервые с момента разрыва дипотношений между Дохой и Абу-Даби в 2017 году.

Аль-Мансури, новый представитель Катара в ОАЭ, с 2014 по 2019 год был послом эмирата в Китае, с 2019 по 2023 год представлял интересы своего государства в Австрии.

В июне 2017 года Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения с Катаром. Главной причиной этого решения была названа дестабилизирующая роль Катара, а также поддержка эмиратом экстремистской идеологии и действующих в регионе группировок. В Дохе эти утверждения назвали голословными.

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