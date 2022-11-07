Катар возмущен "двойными стандартами" в ФРГ относительно чемпионата мира

Катар возмущен проявлением политики "двойных стандартов" со стороны Германии, при которой Берлин стремится к сотрудничеству в сфере энергетики, но при этом ставит под сомнение право Катара на проведение чемпионата мира по футболу.

Катар возмущен проявлением политики "двойных стандартов" со стороны Германии, при которой Берлин стремится к сотрудничеству в сфере энергетики, но при этом ставит под сомнение право Катара на проведение чемпионата мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в понедельник.

"Нас возмущают двойные стандарты. С одной стороны, политики из правительства неверно информируют народ Германии, а с другой - правительство не видит проблем, когда речь идет об энергетическом партнерстве с нами или инвестициях", - сказал министр.

Он напомнил, что Катар также помог при эвакуации немецких граждан из Афганистана. "Но когда мы организуем чемпионат мира по футболу, хотим насладиться этим моментом и праздновать вместе с немецкой командой, то внезапно действуют иные стандарты. Мы не можем этого понять", - отметил политик.

Глава МИД отметил, что Катар систематически подвергается критике с тех пор, как выиграл право на проведение чемпионата. Катару приходится слышать, что страна "в интеллектуальном и культурном плане не готова к организации чемпионата мира", указал он.