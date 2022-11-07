О нас

Катар возмущен "двойными стандартами" в ФРГ относительно чемпионата мира

Катар возмущен "двойными стандартами" в ФРГ относительно чемпионата мира Катар возмущен проявлением политики "двойных стандартов" со стороны Германии, при которой Берлин стремится к сотрудничеству в сфере энергетики, но при этом ставит под сомнение право Катара на проведение чемпионата мира по футболу.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 15:21
Катар возмущен двойными стандартами в ФРГ относительно чемпионата мира

Катар возмущен проявлением политики "двойных стандартов" со стороны Германии, при которой Берлин стремится к сотрудничеству в сфере энергетики, но при этом ставит под сомнение право Катара на проведение чемпионата мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в понедельник.

"Нас возмущают двойные стандарты. С одной стороны, политики из правительства неверно информируют народ Германии, а с другой - правительство не видит проблем, когда речь идет об энергетическом партнерстве с нами или инвестициях", - сказал министр.

Он напомнил, что Катар также помог при эвакуации немецких граждан из Афганистана. "Но когда мы организуем чемпионат мира по футболу, хотим насладиться этим моментом и праздновать вместе с немецкой командой, то внезапно действуют иные стандарты. Мы не можем этого понять", - отметил политик.

Глава МИД отметил, что Катар систематически подвергается критике с тех пор, как выиграл право на проведение чемпионата. Катару приходится слышать, что страна "в интеллектуальном и культурном плане не готова к организации чемпионата мира", указал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi