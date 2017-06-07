Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении эмирату продовольствия и воды из-за беспокойства о возможном дефиците, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем переговоры с Турцией, Ираном и другими странами", - заявил чиновник агентству Reuters на условиях анонимности. Кроме того, он добавил, что доставка будет осуществляться посредством грузовых рейсов катарской авиакомпании Qatar Airways. По словам чиновника, зерновых запасов на рынке Катара осталось на четыре недели, правительство страны также располагает большим стратегическим запасом продовольствия в Дохе.

Во вторник глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Катара шейх Халифа бен Джасем Аль Тани заявил, что стратегических запасов потребительских товаров в Катаре хватит по меньшей мере на 12 месяцев, при этом 95% из них доставляется в эмират морским путем и по воздуху, и только 5% через сухопутную границу с Саудовской Аравией.

Напомним, что на этой неделе Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.