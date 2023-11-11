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Катар в ближайшее время рассчитывает достичь гуманитарного перемирия в секторе Газа

Катар в ближайшее время рассчитывает достичь гуманитарного перемирия в секторе Газа Катар продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа и рассчитывает в ближайшее время достичь гуманитарного перемирия.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 17:20
Катар в ближайшее время рассчитывает достичь гуманитарного перемирия в секторе Газа

Катар продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа и рассчитывает в ближайшее время достичь гуманитарного перемирия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Мы надеемся достичь гуманитарного перемирия в ближайшем будущем и продолжаем поддерживать все дипломатические усилия по снижению эскалации, прекращению кровопролития и защите гражданского населения", - сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

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