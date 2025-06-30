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Катар участвует в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы

Катар участвует в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы Катар в настоящее время участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.
Другие страны
30 июня 2025 г. 15:53
Катар участвует в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы

Катар в настоящее время участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Сейчас Катар участвует в этом [процессе], участвует активно, контакты со сторонами проходят практически на ежедневной основе", - сказал он на брифинге, коснувшись переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе исламской республики.

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