Катар участвует в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы

Катар в настоящее время участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Катар в настоящее время участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Сейчас Катар участвует в этом [процессе], участвует активно, контакты со сторонами проходят практически на ежедневной основе", - сказал он на брифинге, коснувшись переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе исламской республики.