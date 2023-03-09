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Катар снял все коронавирусные ограничения

Катар снял все коронавирусные ограничения Правительство Катара отменило в среду все ограничения и меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме ношения защитных масок в медицинских учреждениях.
Другие страны
9 марта 2023 г. 04:16
Катар снял все коронавирусные ограничения

Правительство Катара отменило все ограничения и меры предосторожности, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме ношения защитных масок в медицинских учреждениях.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter правительственного офиса по коммуникациям.

"Совет министров принял решение отменить все ранее введенные ограничения, связанные с COVID-19, за исключением требования, обязывающего всех граждан, резидентов и посетителей страны носить маски в медицинских учреждениях", - указано в документе.

Правительство 6 июля 2022 года вернуло требование носить защитные маски во всех закрытых помещениях, которое было отменено 21 мая. Прежде ношение масок было обязательным только в учреждениях системы здравоохранения, общественном транспорте, а также для работников сферы услуг.

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Версия на азербайджанском языке Qətərdə bütün koronavirus məhdudiyyətləri ləğv edilib

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