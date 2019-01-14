Катар считает возвращение Сирии в ЛАГ преждевременным

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Катар считает преждевременным возвращение Сирии в Лигу арабских государств, членство которой в панарабской организации было заморожено в 2011 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

"Катар по-прежнему считает, что причины, по которым членство Сирии в ЛАГ было заморожено, никуда не делись ... До сих пор в Сирии отсутствует политическое решение конфликта", - отметил Аль Тани.

Как считает глава МИД, "нормализация отношений с сирийским режимом на этом этапе - установление отношений с человеком, замешанным в военных преступлениях". По его словам, Катар поддерживает поиск политического решения конфликта в Сирии, если оно поддерживается самими сирийцами.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года из-за столкновений между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции.

Напомним, в конце декабря Бахрейн вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) возобновило работу своего посольства в Сирии после семи лет перерыва.