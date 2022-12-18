Катар резко осудил решение Европарламента

Меры, предложенные Европарламентом (ЕП) против представителей Катара, в частности недопуск в здания ЕП, отрицательно скажутся на отношениях эмирата с ЕС и на дискуссии о международной энергобезопасности.

Меры, предложенные Европарламентом (ЕП) против представителей Катара, в частности недопуск в здания ЕП, отрицательно скажутся на отношениях эмирата с ЕС и на дискуссии о международной энергобезопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил катарский дипломат.

"Решение ввести такую дискриминационную меру в отношении Катара, ограничивающую диалог и сотрудничество до окончания судебного разбирательства, окажет негативное влияние на региональное и всемирное сотрудничество в области безопасности, а также на продолжающиеся дискуссии о глобальном энергодефиците и энергетической безопасности", - говорится в коммюнике.

В минувший четверг Европарламент принял резолюцию, призывающую в качестве немедленной меры приостановить всю работу над законодательными документами, касающимися Катара, особенно в отношении либерализации визового режима и авиационного соглашения ЕС с Катаром, а также запланированных визитов, пока не прояснится ситуация.

Кроме того, депутаты просили приостановить действие пропусков в Европарламент для представителей катарских интересов до тех пор, пока не станут известны итоги судебного расследования.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями катарских интересов. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП, греческий депутат Ева Кайли, находящаяся под стражей до рассмотрения судом меры пресечения.

Катар, который "решительно отвергает" выдвинутые против него обвинения, сожалеет об "оценках, основанных на недостоверной информации в результате утечек".

В Катаре также возмущены тем, что, хотя эмират - не единственное государство, упоминаемое в рамках расследования о коррупции в ЕП, критические атаки в ЕС направлены исключительно против него.