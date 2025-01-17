Катар рассчитывает, что ХАМАС и Израиль полностью выполнят первый этап сделки

Катар в качестве одного из посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем стремится к тому, чтобы стороны конфликта полностью выполнили свои обязательства в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Катар в качестве одного из посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем стремится к тому, чтобы стороны конфликта полностью выполнили свои обязательства в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы стремимся реализовать первый этап [соглашения] в полном объеме, а второй этап сделать окончательным", - сказал он телеканалу Al Jazeera.