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Катар рассчитывает, что ХАМАС и Израиль полностью выполнят первый этап сделки

Катар рассчитывает, что ХАМАС и Израиль полностью выполнят первый этап сделки Катар в качестве одного из посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем стремится к тому, чтобы стороны конфликта полностью выполнили свои обязательства в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
17 января 2025 г. 17:54
Катар рассчитывает, что ХАМАС и Израиль полностью выполнят первый этап сделки

Катар в качестве одного из посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем стремится к тому, чтобы стороны конфликта полностью выполнили свои обязательства в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы стремимся реализовать первый этап [соглашения] в полном объеме, а второй этап сделать окончательным", - сказал он телеканалу Al Jazeera.

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Версия на английском языке Qatar expects Hamas and Israel to fully implement first stage of deal

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