Катар провел переговоры с ХАМАС по перемирию с Израилем

Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС, чтобы определить пути продвижения переговоров для прекращения огня в секторе Газа.

Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС, чтобы определить пути продвижения переговоров для прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Катара в соцсети Х.

"Во время встречи с делегацией движения ХАМАС во главе с доктором наук Халилем Хайей обсуждалось развитие событий относительно переговоров по прекращению огня в секторе Газа, пути их продвижения вперёд, чтобы гарантировать заключение всеобъемлющего и четкого соглашения, которое положит конец войне в секторе Газа", - отметили в ведомстве.

Ранее ХАМАС заявило, что новые условия Израиля препятствуют достижению соглашения о перемирия.

Отметим, что несколько раундов переговоров по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников за последний год зашли в тупик. Сторонам не удалось продлить соглашение, достигнутое в конце ноября 2023 года, в соответствии с которым 105 заложников были освобождены в результате недельного перемирия Израиль считает, что 96 из 251 заложника, похищенного 7 октября прошлого года, все еще находятся в Газе.