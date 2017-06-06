Катар призвал страны Персидского залива к диалогу

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Доха не будет принимать ответных мер в отношении соседних государств Персидского залива, которые объявили о разрыве отношений с Катаром, и призывает их к диалогу. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава катарского МИД Мухаммед Абдеррахман Аль Тани.

По словам министра, Катар готов к посредничеству других стран, чтобы ослабить напряженность в регионе.

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.