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    Катар призвал страны Персидского залива к диалогу

    Глава МИД: Доха готова к посредничеству других стран, чтобы ослабить напряженность в регионе

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/  Доха не будет принимать ответных мер в отношении соседних государств Персидского залива, которые объявили о разрыве отношений с Катаром, и призывает их к диалогу. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава  катарского МИД Мухаммед Абдеррахман Аль Тани.

    По словам министра, Катар готов к посредничеству других стран, чтобы ослабить напряженность в регионе.

    5 июня  Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти  Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

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