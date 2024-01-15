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Катар приостановил поставки СПГ через Красное море

Катар приостановил поставки СПГ через Красное море После авиаударов США по целям хуситов в Йемене Катар приостановил отправку танкеров с СПГ через пролив Баб-эль-Мандеб.
Другие страны
15 января 2024 г. 12:45
Катар приостановил поставки СПГ через Красное море

После авиаударов США по целям хуситов в Йемене Катар приостановил отправку танкеров с СПГ через пролив Баб-эль-Мандеб.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным, как минимум пять судов с СПГ, следовавших к проливу, с пятницы прекратили свое движение.

Это может создать риски перебоев поставок от одного из крупнейших экспортеров СПГ в Европу на фоне холодной зимы. Однако в ближайшее время дефицит маловероятен, поскольку Европа хорошо запаслась газом, а спрос промышленности остается низким, отмечает агентство.

Три танкера с СПГ, направлявшиеся в Европу, остановились у берегов Омана. Еще два порожних судна, возвращавшихся в Катар, приостановили движение с обеих сторон Баб-эль-Мандеба.

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Версия на азербайджанском языке Qətər Qırmızı dəniz vasitəsilə LNG tədarükünü dayandırıb
Версия на английском языке Qatar pauses gas shipments via Red Sea after US airstrikes

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