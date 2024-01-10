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Катар предложил Израилю эвакуировать лидеров ХАМАС из Газы в обмен на заложников

Катар предложил Израилю эвакуировать лидеров ХАМАС из Газы в обмен на заложников Катар выдвинул Израилю новое предложение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, которое предусматривает эвакуацию из анклава руководства радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
10 января 2024 г. 22:28
Катар предложил Израилю эвакуировать лидеров ХАМАС из Газы в обмен на заложников

Катар выдвинул Израилю новое предложение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, которое предусматривает эвакуацию из анклава руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили израильские СМИ.

Катарцы предлагают в обмен на эвакуацию лидеров ХАМАС оказать посредничество в освобождении всех израильских заложников, удерживаемых радикалами. При этом их освобождение должно происходить поэтапно. Кроме того, предложение включает требование вывода израильских войск из сектора Газа.

Это предложение в среду вечером будет обсуждаться на заседании военно-политического кабинета Израиля с участием ключевых министров.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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