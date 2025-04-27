Катар отмечает прогресс в сближении позиций ХАМАС и Израиля по условиям сделки

Катар отмечает подвижки в плане возвращения Израиля и палестинского движения ХАМАС к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Катар отмечает подвижки в плане возвращения Израиля и палестинского движения ХАМАС к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"В четверг (24 апреля - ред.) мы отметили определенный прогресс в [сближении] позиций сторон относительно переговоров о прекращении огня", - сказал он.

По словам главы МИД, Катар продолжает работать над возвращением сторон к соглашению о перемирии в Газе.

Комментируя позиции сторон, он уточнил, что ХАМАС готов освободить всех заложников в обмен на заключенных при соблюдении условий, которые "Израиль может отвергнуть". По словам министра, "Израиль хочет освободить всех заложников без какой-либо перспективы прекращения войны в Газе".