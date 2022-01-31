Катар одобрил вакцинацию против коронавируса детей препаратом Pfizer

Власти Катара одобрили вакцинацию против коронавируса препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
"Минздрав Катара одобрил вакцинацию против (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19 препаратом Pfizer - BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Родители, желающие сделать прививку своим детям, могут записаться на вакцинацию, которая начнется с 30 января", - подчеркивается в заявлении.
В нем также отмечается, что данное решение принято в соответствии с результатами последних исследований указанного препарата, которые "продемонстрировали безопасность и эффективность для данной возрастной категории". По информации ведомства, дети также находятся в зоне риска заражения коронавирусом.