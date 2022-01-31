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Катар одобрил вакцинацию против коронавируса детей препаратом Pfizer

Катар одобрил вакцинацию против коронавируса детей препаратом Pfizer Власти Катара одобрили вакцинацию против коронавируса препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
Другие страны
31 января 2022 г. 00:22
Катар одобрил вакцинацию против коронавируса детей препаратом Pfizer

Власти Катара одобрили вакцинацию против коронавируса препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в воскресенье на странице министерства здравоохранения эмирата в Twitter.

"Минздрав Катара одобрил вакцинацию против (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19 препаратом Pfizer - BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Родители, желающие сделать прививку своим детям, могут записаться на вакцинацию, которая начнется с 30 января", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что данное решение принято в соответствии с результатами последних исследований указанного препарата, которые "продемонстрировали безопасность и эффективность для данной возрастной категории". По информации ведомства, дети также находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

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