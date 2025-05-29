Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия выступили против ударов по объектам Ирана

Саудовская Аравия и Катар также выразили обеспокоенность и из-за возможного удара Израиля по Ирану.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе встреч с президентом США Дональдом Трампом выступили против ударов по ядерным объектам Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Источники сообщили, что они выступили против возможного удара Израиля или США по ядерным объектам Ирана и призвали Трампа продолжить добиваться новой ядерной сделки. Они выразили обеспокоенность тем, что из-за возможной американской атаки они могут стать целью удара возмездия со стороны Ирана, так как на территории этих стран располагаются военные базы США.

Как утверждает Axios, эмир Катара сказал Трампу, что при таком сценарии больше всего пострадают страны Персидского залива.

Саудовская Аравия и Катар также выразили обеспокоенность и из-за возможного удара Израиля по Ирану.

Ранее американский президент сообщил, что в телефонном разговоре на прошлой неделе он предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от каких-либо действий в отношении Ирана, которые бы могли сорвать переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе.