Катар не будет закрывать штаб-квартиру политбюро ХАМАС в Дохе

Катар не намерен закрывать штаб-квартиру политбюро радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе после нападения на Израиль 7 октября, поскольку сейчас этот канал связи имеет решающее значение для переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложни

Катар не намерен закрывать штаб-квартиру политбюро радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе после нападения на Израиль 7 октября, поскольку сейчас этот канал связи имеет решающее значение для переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников и усилий по деэскалации боевых действий.

Как передает Report , об этом заявил в эфире телеканала CNN официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его словам, этот канал связи в разное время сыграл очень важную роль в предотвращении роста напряженности между Палестиной и Израилем.

"Теперь это полезно во время нынешней эскалации. Это единственный способ, дающий нам возможность выступать в качестве посредника в освобождении заложников и в возвращении их домой к своим семьям", - сказал аль-Ансари, подчеркнув, что "пока этот канал полезен для создания мира, нельзя позволить его потерять".

Он также добавил, что начавшаяся наземная операция израильских сил в секторе Газа значительно осложнила усилия Дохи по освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.