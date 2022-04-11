Катар направит $5 млн на помощь украинским беженцам

Власти Катара направят 5 млн долларов США на гуманитарную помощь украинским беженцам и временно перемещенным лицам.

Власти Катара направят 5 млн долларов США на гуманитарную помощь украинским беженцам и временно перемещенным лицам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила помощница главы МИД эмирата Лолва бинт Рашид аль-Хатер в распространенном в воскресенье заявлении.

"Государство Катар объявило о выделении через Катарский фонд развития 5 млн долларов США на гуманитарную помощь для поддержки украинских беженцев и перемещенных лиц,... подчеркнув, что сложная гуманитарная ситуация, в которой оказались миллионы беженцев в условиях продолжающейся эскалации и напряженности, требует солидарности международного сообщества c целью разработки чрезвычайных планов для реагирования на их жизненные потребности", - говорится в заявлении.

Катар, по словам аль-Хатер, призывает к "немедленному прекращению боевых действий в Украине и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для доставки помощи", а также к решению конфликта дипломатическими методами.