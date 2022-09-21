Катар намерен развивать Северное месторождение газа

Катар намерен инвестировать в производство СПГ, а также развивать Северное месторождение природного газа, что поможет преодолеть мировой энергетический кризис.

Катар намерен инвестировать в производство СПГ, а также развивать Северное месторождение природного газа, что поможет преодолеть мировой энергетический кризис.

Как передает Report, об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Катар инвестировал и будет продолжать инвестировать в течение десятилетий в производство СПГ, будет расширять газовое месторождение Северное, которое позволит снять энергетическую проблему по всему миру", - сказал эмир с трибуны ГА ООН.

"В свете отсутствия глобальной координации и сбалансированного планирования политики в сфере энергетики в течение десятилетий мы становимся свидетелями беспрецедентного энергокризиса", - подчеркнул Аль Тани. По его словам, "около миллиарда человек по всему миру живут без бесперебойного энергоснабжения". "Необходимо выйти на устойчивые альтернативы нынешним энергетическим ресурсам", - призвал эмир Катара.

Аль Тани подчеркнул, что отказ от транспортировки сырьевых и производственных товаров или от их экспорта и импорта, а также введение ограничений для их экспортеров неприемлемо. Он также призвал отказаться от использования сырьевых товаров в качестве инструмента войны.