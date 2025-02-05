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Катар намерен поставлять газ в Ливан для обеспечения работы электростанций

Катар намерен поставлять газ в Ливан для обеспечения работы электростанций Катар планирует поставлять газ в Ливан для содействия правительству республики в решении проблем, связанных с обеспечением населения электроэнергией.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 02:20
Катар намерен поставлять газ в Ливан для обеспечения работы электростанций

Катар планирует поставлять газ в Ливан для содействия правительству республики в решении проблем, связанных с обеспечением населения электроэнергией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу катарского МИД, об этом на переговорах с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Его Превосходительство подтвердил приверженность Катара оказанию поддержки Ливану путем поставки энергоносителей и удовлетворения его потребностей в газе для выработки электроэнергии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Бейруте Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Катар примет участие в процессе реконструкции Ливана и продолжит оказывать поддержку армии республики.

В свою очередь Аун призвал катарскую национальную нефтегазовую компанию QatarEnergy возобновить вместе с французской TotalEnergies и итальянской Eni разведывательные работы в исключительной экономической зоне Ливана, где, предположительно, залегают крупные запасы газа. Бурение на шельфовых блоках в Ливане было приостановлено в 2023 году из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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