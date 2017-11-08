Катар намерен открыть посольство в Ираке

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Катар планирует как можно скорее открыть посольство в Багдаде и принять активное участие в восстановлении Ирака после войны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани после встречи в Дохе с иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

"Есть решение, принятое ранее, что Катар откроет посольство и назначит посла. В последнее время были некоторые условия, которые осложнили этот вопрос, однако сейчас есть поручение со стороны эмира открыть посольство срочно и в скором времени назначить посла", - заявил министр, поздравив Ирак с освобождением от террористов городов, включая последний оплот ИГ город Эль-Каим.

По его словам, Катар подтвердил, что берет на себя обязательство сыграть активную роль в процессе восстановления Ирака, и "эти шаги станут новой страницей в отношениях двух стран".

Напомним, что посольство Катара в Ираке было закрыто 27 лет назад в связи с нападением Ирака под руководством Саддама Хусейна на Кувейт.