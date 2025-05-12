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Катар намерен договориться с США о снятии санкций с Сирии

Катар намерен договориться с США о снятии санкций с Сирии Катарская сторона в ходе визита президента США Дональда Трампа в Доху намерена достичь взаимопонимания с Вашингтоном по вопросу снятия американских санкций с переходного правительства Сирии.
Другие страны
12 мая 2025 г. 22:22
Катар намерен договориться с США о снятии санкций с Сирии

Катарская сторона в ходе визита президента США Дональда Трампа в Доху намерена достичь взаимопонимания с Вашингтоном по вопросу снятия американских санкций с переходного правительства Сирии.

Как передает Report, об этом в интервью газете The Washington Post сообщил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Наша цель заключается в том, чтобы достичь взаимопонимания с США по поводу снятия санкций с нового сирийского правительства", - сказал он в преддверии визита президента США в Доху, который запланирован на 14-15 мая.

Премьер Катара отметил, что Доха слышит "правильные слова" от новых властей в Дамаске, однако многое относительно того, как они будут действовать, еще неизвестно. "Мы видим, что их способность двигаться вперед очень ограничена санкционным режимом", - добавил глава правительства.

Напомним, что 24 апреля американский дипломат Тим Линдеркинг, являющийся старшим должностным лицом в бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента, заявил, что Вашингтон не намерен спешить со снятием односторонних санкций с Дамаска. США, по его словам, рассмотрят возможность смягчения санкционного режима в отношении Сирии, если новые власти республики сделают определенные шаги.

Трамп в рамках ближневосточного турне с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

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