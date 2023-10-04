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Катар начал работы по расширению месторождения "Северное"

Катар начал работы по расширению месторождения "Северное" Катарская государственная компания QatarEnergy приступила к работам по увеличению производственных мощностей на месторождении "Северное".
Другие страны
4 октября 2023 г. 01:38
Катар начал работы по расширению месторождения Северное

Катарская государственная компания QatarEnergy приступила к работам по увеличению производственных мощностей на месторождении "Северное".

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство QNA.

В промышленной зоне Рас-Лаффан состоялась церемония закладки камня на месте строительства объектов, предназначенных для реализации проекта по расширению месторождения. В ней приняли участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а также государственный министр по вопросам энергетики и генеральный директор QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Сегодня мы заложили фундамент для проекта по расширению месторождения "Северное", который соответствует нашей стратегии по укреплению позиций Катара как мирового производителя сжиженного природного газа и повышает его новаторскую роль в удовлетворении потребностей мирового энергетического рынка", - написал эмир Катара в социальной сети X (ранее Twitter).

По оценкам компании, расширение месторождения "Северное" позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) более чем на 60% - с 77 млн до 126 млн тонн в год. Проект должен быть завершен в 2027 году.

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