Катар инвестирует $5 млрд в экономику Ирака

Катар планирует в ближайшие годы инвестировать $5 млрд в иракскую экономику.
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По его данным, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Багдаде выразил намерение инвестировать $5 млрд в различные секторы иракской экономики в течение нескольких лет.
На переговорах обсуждались перспективы двухстороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики и транспорта.
Кроме того, катарский инвестиционный холдинг Estithmar подписал несколько соглашений с Национальным управлением по инвестициям Ирака на $7 млрд. Как отмечает агентство, соглашения предполагают восстановление социальной инфраструктуры в республике, развитие рынка недвижимости и туризма, а также интеграцию иракских медицинских учреждений в катарскую систему здравоохранения.