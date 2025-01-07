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Катар и Турция направляют в Сирию электрогенерирующие суда

Катар и Турция направляют в Сирию электрогенерирующие суда Катар и Турция направят в Сирию два судна- генератора, способных вырабатывать электроэнергию.
Другие страны
7 января 2025 г. 14:44
Катар и Турция направляют в Сирию электрогенерирующие суда

Катар и Турция направят в Сирию два судна- генератора, способных вырабатывать электроэнергию.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству SANA заявил Халед Абу Дай, генеральный директор Главного управления по передаче и распределению электроэнергии.

По его словам, страны таким образом намерены поддержать новые власти Сирии в вопросе восстановления энергоснабжения на фоне значительного повреждения инфраструктуры в период боевых действий.

Абу Дай отметил, что суда обеспечат в общей сложности 800 мегаватт электроэнергии, однако не уточнил, на какой период.

"Масштабы ущерба, нанесенного станциям генерации и трансформации, а также линиям электропередачи в период правления прежнего режима, очень велики, мы стремимся восстановить их", - заявил Абу Дай.

Точные сроки прибытия судов в Сирию пока не называются.

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