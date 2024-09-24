Катар и Турция готовы выступить посредниками между Израилем и "Хезболлах"

Катар и Турция заявили о готовности стать посредниками между Израилем и движением "Хезболлах".

Катар и Турция заявили о готовности стать посредниками между Израилем и движением "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило испанское агентство EFE.

По информации агентства, правительство Ливана получило "несколько американских и европейских сообщений", согласно которым, "Израиль не отступит" и "единственное решение" заключается в том, чтобы движение "Хезболлах" "пошло на уступки". Также уточняется, что Израиль хочет создать на юге Ливана "10-километровую буферную зону".

"Катар и Турция предложили выступить посредниками и напрямую связаться с "Хезболлах", - сообщил источник агентства, отметив, что "делегация обеих стран прибудет в Бейрут в ближайшие несколько часов".