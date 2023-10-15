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Катар и США стремятся достичь соглашения по освобождению заложников

Катар и США стремятся достичь соглашения по освобождению заложников Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению заложников, захваченных радикалами на израильской территории и переправленных в сектор Газа.
Другие страны
15 октября 2023 г. 09:53
Катар и США стремятся достичь соглашения по освобождению заложников

Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению заложников, захваченных радикалами на израильской территории и переправленных в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT) cо ссылкой на источники.

Условием соглашения является, по их данным, приостановка Израилем бомбардировок Газы с целью безопасного освобождения ХАМАС заложников и обеспечения доставки гуманитарной помощи в сектор.

"В субботу состоялись вселяющие оптимизм встречи, и движение ХАМАС, кажется, готово освободить гражданских заложников, но палестинское движение заявляет, что не может сделать этого, пока продолжаются бомбардировки", - приводит издание слова источника, осведомленного о ходе переговоров. "Они хотят, чтобы Израиль прекратил нанесение ударов по Газе на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных", - добавил он.

Ранее ХАМАС выступило с утверждением, что среди захваченных его сторонниками заложников имеется много раненых. Представитель движения указал также, что "существует большая опасность для их заложников жизни из-за израильских бомбардировок" по палестинскому анклаву.

Во время турне по Ближнему Востоку в связи обострением палестино-израильского конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу в Дохе переговоры с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, напоминает FT.

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