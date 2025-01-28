Катар готовится к проведению переговоров по второму этапу сделки ХАМАС и Израиля

Катар готовится к проведению непрямых переговоров между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для обсуждения деталей второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Катар готовится к проведению непрямых переговоров между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для обсуждения деталей второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Как мы говорили, 16-й день перемирия (3 февраля) - это день начала переговоров. Премьер-министр и министр иностранных дел ранее заявлял, что Катар стремится к этому, но реальность такова, что мы находимся на подготовительном этапе. Мы продолжаем взаимодействовать со всеми сторонами", - сказал он, комментируя информацию о том, что ХАМАС и Израиль обсуждают возможное проведение встречи в Дохе на следующей неделе.

19 января аль-Ансари в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Катар, Египет и США начнут 3 февраля консультации для согласования деталей второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в которую вошли три израильские женщины. В ответ Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных. Утром 25 января из сектора Газа были освобождены четыре заложницы, которые проходили срочную службу в израильской армии. Израиль в свою очередь выпустил из тюрем 200 палестинцев, 114 из них прибыли на Западный берег реки Иордан, 16 вернулись в Газу, а остальные 70 были депортированы в Египет.