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    Катар готов начать переговоры по требованиям четырех арабских стран

    Лидер Катара предложил сесть за стол переговоров с целью достижения общих интересов

    Баку. 9сентября. REPORT.AZ/ Катар выразил готовность начать переговоры по требованиям четырех арабских стран.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Сальманом.

    По данным телеканала «Аль-Джазира», лидер Катара предложил сесть за стол переговоров и обсудить требования, выдвинутые Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, «с целью достижения общих интересов».

    В июне четыре вышеперечисленных арабских страны объявили о разрыве дипотношений с Катаром. По их мнению, страна оказывает поддержку терроризму и вмешивается в их внутренние дела. Также против Катара были введены экономические санкции.

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