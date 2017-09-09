Катар готов начать переговоры по требованиям четырех арабских стран

Баку. 9сентября. REPORT.AZ/ Катар выразил готовность начать переговоры по требованиям четырех арабских стран.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Сальманом.

По данным телеканала «Аль-Джазира», лидер Катара предложил сесть за стол переговоров и обсудить требования, выдвинутые Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, «с целью достижения общих интересов».

В июне четыре вышеперечисленных арабских страны объявили о разрыве дипотношений с Катаром. По их мнению, страна оказывает поддержку терроризму и вмешивается в их внутренние дела. Также против Катара были введены экономические санкции.