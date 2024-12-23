Катар готов инвестировать в развитие энергосектора Сирии

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Руководство Катара готово направить крупные средства для развития энергетического сектора Сирии, а также портовой инфраструктуры и аэропортов.

Как передает Report, об этом сообщил лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа.

"Катарская сторона выразила готовность вложить крупные инвестиции в различные сферы, особенно в развитие энергетического сектора, у них большой опыт в энергетике, а также в портах и аэропортах", - заявил он журналистам по итогам переговоров в Дамаске с государственным министром в МИД Катара Мухаммедом аль-Хулайфи.