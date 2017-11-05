Каталонские сепаратисты во главе с Пучдемоном сдались полиции

Баку. 5 ноября. REPORT.Az/ Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон принял решение сдаться полиции. Он и четверо экс-советников генералитета задержаны на 24 часа, тем самым Европе удалось взять под контроль опасную тенденцию к сепаратизму.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", лидер каталонских сепаратистов добровольно явился в полицию в сопровождении своего адвоката.

В настоящее время задержанные заключены под стражу.

Дальнейшая судьба задержанных будет решена в течение 24 часов. "Все пятеро будут допрошены в течение второй половины дня следственным судьей Брюсселя, которому поручено это дело", - пояснили в испанском надзорном ведомстве. В прокуратуре добавили, что если судья решит продлить арест Пучдемона и экс-советников, то они будут отправлены в тюрьму.