Каталония встретила решение Мадрида об ограничении автономии "кастрюльными" протестами

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Барселона отреагировала на меры испанского правительства в отношении Каталонии спонтанными "кастрюльными" протестами.

Как сообщает Report со ссылкой на интернет-портал испанской газеты La Vanguardia, после того, как испанский премьер Мариано Рахой объявил о решении правительства ввести в действие 155-ю статью конституции страны, предусматривающую в частности внешнее управление на территории автономного сообщества, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью.

Подобные традиционные народные протесты проходят в различных городах и населенных пунктах Каталонии уже на протяжении нескольких недель.