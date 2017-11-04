Каталония потеряла за месяц 15 тысяч рабочих мест

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Каталония за октябрь потеряла наибольшее количество рабочих мест из всех 17 автономных регионов Испании на фоне напряженности ситуации вокруг референдума о "независимости" региона, передает Report со ссылкой на АР.

На фоне столкновений между властями Каталонии и Испании регион потерял почти 15 тысяч рабочих мест.

Политическая неопределенность привела к тому, что больше тысячи компаний перевели свои штаб-квартиры в другие районы Испании из-за опасения остаться за пределами общего рынка Европейского Союза в случае объявления "независимости" Каталонией.

В целом уровень безработицы в Испании в октябре увеличился на 58 тыс. человек.